Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по МН17

По его мнению, расследование проводили не нейтральные стороны, а пострадавшие в результате катастрофы.

Малайзия не видит достаточно оснований для обвинения России в крушении самолёта MH17 под Донецком в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

В своей беседе с РИА "Новости" он усомнился в нейтральности международного расследования катастрофы. По мнению Мохамада, оно во многом основано на позиции пострадавших от катастрофы, поэтому не может быть по-настоящему нейтральным и справедливым. При этом предложил создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для расследования катастрофы.

Россию к расследованию не допускают, равно как и Малайзию. Последней, однако, недавно дали допуск к материалам дела, но малайзийская сторона сомневается в правдивости собранных доказательств.

Премьер также выразил готовность выслушать позицию немецкого детектива Йозефа Реша, которую не учла совместная следственная группа (ССГ).

— Пока наше правительство не связывалось с ним. Но были публикации и слухи о том, что был ещё один самолёт в то же время в том же месте. Всё это порождает сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы совместной следственной группой. Поэтому мы были бы рады выслушать любого, у кого есть данные и свидетельства о том, что случилось, — цитирует РИА "Новости" Мохамада.

Премьер-министр Малайзии в свою очередь рассказал, что ему сложно поверить в то, что ССГ действительно удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение "боингу". По его словам, можно установить тип ракеты, понять по обломкам, какая часть самолёта была повреждена, но кто стрелял — невозможно.

Причины обвинения Москвы в случившемся Мохамад видит в не лучших отношениях Запада и Москвы и поиске виноватых для страховых выплат. Именно виновной стороне родственники погибших смогут предъявить свои претензии на эти выплаты.