Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по МН17
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По его мнению, расследование проводили не нейтральные стороны, а пострадавшие в результате катастрофы.
Малайзия не видит достаточно оснований для обвинения России в крушении самолёта MH17 под Донецком в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
В своей беседе с РИА "Новости" он усомнился в нейтральности международного расследования катастрофы. По мнению Мохамада, оно во многом основано на позиции пострадавших от катастрофы, поэтому не может быть по-настоящему нейтральным и справедливым. При этом предложил создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для расследования катастрофы.
Россию к расследованию не допускают, равно как и Малайзию. Последней, однако, недавно дали допуск к материалам дела, но малайзийская сторона сомневается в правдивости собранных доказательств.
Премьер также выразил готовность выслушать позицию немецкого детектива Йозефа Реша, которую не учла совместная следственная группа (ССГ).
— Пока наше правительство не связывалось с ним. Но были публикации и слухи о том, что был ещё один самолёт в то же время в том же месте. Всё это порождает сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы совместной следственной группой. Поэтому мы были бы рады выслушать любого, у кого есть данные и свидетельства о том, что случилось, — цитирует РИА "Новости" Мохамада.
Премьер-министр Малайзии в свою очередь рассказал, что ему сложно поверить в то, что ССГ действительно удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение "боингу". По его словам, можно установить тип ракеты, понять по обломкам, какая часть самолёта была повреждена, но кто стрелял — невозможно.
Причины обвинения Москвы в случившемся Мохамад видит в не лучших отношениях Запада и Москвы и поиске виноватых для страховых выплат. Именно виновной стороне родственники погибших смогут предъявить свои претензии на эти выплаты.
Напомним, что Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июня 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа, производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Доказательства российской стороны касательно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы.