Путин: Мы гордимся, что Дальний Восток стал одним из символов открытости России
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Дальний Восток — один из символов открытости России и новаторства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.
— Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения, — заявил глава государства.
Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы позитивные тенденции и дальше развивались, а регион оставался безопасным и стабильным.
По словам главы государства, в Дальний Восток с 2015 года вложили более 600 миллиардов рублей. За это время на территории региона открыли свыше 242 новых производств.