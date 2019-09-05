ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2019, 07:38

Путин: Мы гордимся, что Дальний Восток стал одним из символов открытости России

Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Дальний Восток — один из символов открытости России и новаторства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.

Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения, — заявил глава государства.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы позитивные тенденции и дальше развивались, а регион оставался безопасным и стабильным.

По словам главы государства, в Дальний Восток с 2015 года вложили более 600 миллиардов рублей. За это время на территории региона открыли свыше 242 новых производств.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дальний Восток
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar