Путин: Мы гордимся, что Дальний Восток стал одним из символов открытости России

Дальний Восток — один из символов открытости России и новаторства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.

— Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения, — заявил глава государства.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы позитивные тенденции и дальше развивались, а регион оставался безопасным и стабильным.