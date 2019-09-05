Чубайс уснул на выступлении Моди и Абэ на ВЭФ — видео
Председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса сняли уснувшим на пленарном заседании ВЭФа во Владивостоке. В частности, он поспал на выступлении премьера Индии Нарендры Моди и главы японского правительства Синдзо Абэ.
При этом, как сообщает корреспондент Лайфа, во время речи лидера Монголии Халтмаагийна Баттулги, который выступал между Моди и Абэ, Чубайс проснулся.
Во время своей речи Моди говорил, что Индия предоставит кредитную линию на один миллиард долларов для развития Дальнего Востока, а Абэ цитировал Фёдора Тютчева.