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Регион
Опубликовано 5 сентября 2019, 08:45

Чубайс уснул на выступлении Моди и Абэ на ВЭФ — видео

Председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса сняли уснувшим на пленарном заседании ВЭФа во Владивостоке. В частности, он поспал на выступлении премьера Индии Нарендры Моди и главы японского правительства Синдзо Абэ.

При этом, как сообщает корреспондент Лайфа, во время речи лидера Монголии Халтмаагийна Баттулги, который выступал между Моди и Абэ, Чубайс проснулся.

Во время своей речи Моди говорил, что Индия предоставит кредитную линию на один миллиард долларов для развития Дальнего Востока, а Абэ цитировал Фёдора Тютчева.

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Александр Юнашев
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