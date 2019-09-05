Путин — об обмене заключёнными с Украиной: Подходим к финализации переговоров

Лидер страны добавил, что этот процесс будет масштабным: Это хороший шаг к нормализации отношений.

Президент РФ Владимир Путин высказался о процессе обмена заключёнными между Россией и Украиной. Он пояснил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям, но страны "подходят к финалу".

— Нам было достаточно сложно принимать решение в отношении конкретных людей, но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведём в том числе и с официальной властью, — заявил Путин на пленарке ВЭФа.

Глава государства добавил, что обмен будет "крупным и масштабным" и хорошим шагом вперёд — к нормализации отношений.