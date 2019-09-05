ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2019, 09:22

Путин — об обмене заключёнными с Украиной: Подходим к финализации переговоров

Лидер страны добавил, что этот процесс будет масштабным: Это хороший шаг к нормализации отношений.

Президент РФ Владимир Путин высказался о процессе обмена заключёнными между Россией и Украиной. Он пояснил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям, но страны "подходят к финалу".

Нам было достаточно сложно принимать решение в отношении конкретных людей, но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведём в том числе и с официальной властью, — заявил Путин на пленарке ВЭФа.

Глава государства добавил, что обмен будет "крупным и масштабным" и хорошим шагом вперёд — к нормализации отношений.

Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в разговоре с Лайфом заявил, что обмен заключёнными между Россией и Украиной скоро состоится.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Украина
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar