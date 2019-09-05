ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2019, 09:51

Путин шуткой ответил на приглашение российских губернаторов в Индию

Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди, который предложил 11 губернаторам регионов Дальнего Востока посетить его страну.

Для того чтобы достичь лучших результатов от участия в этом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию и посетить нашу страну, — сказал Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос модератора заседания журналиста Сергея Брилёва, могут ли руководители регионов уже оформлять командировки, президент ответил "Пусть идут в бухгалтерию".

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дальний Восток
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Нарендра Моди
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar