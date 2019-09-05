Путин шуткой ответил на приглашение российских губернаторов в Индию
Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди, который предложил 11 губернаторам регионов Дальнего Востока посетить его страну.
— Для того чтобы достичь лучших результатов от участия в этом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию и посетить нашу страну, — сказал Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Отвечая на вопрос модератора заседания журналиста Сергея Брилёва, могут ли руководители регионов уже оформлять командировки, президент ответил "Пусть идут в бухгалтерию".