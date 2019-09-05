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Опубликовано 5 сентября 2019, 10:56

Путин пошутил о предельном возрасте в политике

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, комментируя слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который рассказал, что в его стране эта возрастная планка составляет 95 лет.

После того как Мохамад сказал об этом, модератор пленарной сессии ВЭФа Сергей Брилёв обратился к Путину. Глава государства с улыбкой ответил, что "пока не дотягивает". 7 октября президенту РФ исполнится 67 лет.

Также Путин отметил, что Малайзия под руководством Мохамада стала очень интересной страной с развитой экономикой и хорошими перспективами. Мохамад занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год, после чего вернулся на эту должность в 2018 году.

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Никита Никонов
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