Путин пошутил о предельном возрасте в политике

Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, комментируя слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который рассказал, что в его стране эта возрастная планка составляет 95 лет.

После того как Мохамад сказал об этом, модератор пленарной сессии ВЭФа Сергей Брилёв обратился к Путину. Глава государства с улыбкой ответил, что "пока не дотягивает". 7 октября президенту РФ исполнится 67 лет.