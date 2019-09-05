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Регион
Опубликовано 5 сентября 2019, 11:02

Путин и Медведчук провели встречу на ВЭФ, обсудив вопрос обмена заключёнными

Фото © Михаил Метцель / Владимир Смирнов / Фотохост-агентство ТАСС

Фото © Михаил Метцель / Владимир Смирнов / Фотохост-агентство ТАСС


Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Беседа состоялась на полях ВЭФа во Владивостоке.

В свою очередь Медведчук сообщил, что они обсуждали вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" в разговоре с Лайфом заявил, что обмен заключёнными между Россией и Украиной скоро состоится.

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Янковская Ольга
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