Путин и Медведчук провели встречу на ВЭФ, обсудив вопрос обмена заключёнными





Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Беседа состоялась на полях ВЭФа во Владивостоке.

В свою очередь Медведчук сообщил, что они обсуждали вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной.