Путин и Медведчук провели встречу на ВЭФ, обсудив вопрос обмена заключёнными
Фото © Михаил Метцель / Владимир Смирнов / Фотохост-агентство ТАСС
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Беседа состоялась на полях ВЭФа во Владивостоке.
В свою очередь Медведчук сообщил, что они обсуждали вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной.
Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" в разговоре с Лайфом заявил, что обмен заключёнными между Россией и Украиной скоро состоится.