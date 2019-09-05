Эксперты прогнозируют усиление "раскачки" погоды на всей планете

Причиной таких климатических изменений называют смесь естественных и антропогенных процессов, где роль последних растёт из года в год.

В ближайшие годы в разных уголках Земли будет наблюдаться серьёзный разброс температур, а также чередование засухи с ливнями. Об этом News.ru рассказал руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

— Это явление называется "раскачка". Она будет усиливаться. Средняя температура на Земле вырастет на 1−3 градуса, но будет наблюдаться серьёзный разброс температур в разных уголках планеты. В одних местах будет очень холодно, в других — чрезвычайно тепло. Также прогнозируются "перекосы" по количеству осадков. Засуха будет чередоваться с ливнями, — отметил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что в Центральной России и далее будет наблюдаться тенденция слишком раннего лета и аномально тёплой зимы.