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Опубликовано 5 сентября 2019, 12:01

Эксперты прогнозируют усиление "раскачки" погоды на всей планете

Причиной таких климатических изменений называют смесь естественных и антропогенных процессов, где роль последних растёт из года в год.

В ближайшие годы в разных уголках Земли будет наблюдаться серьёзный разброс температур, а также чередование засухи с ливнями. Об этом News.ru рассказал руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Это явление называется "раскачка". Она будет усиливаться. Средняя температура на Земле вырастет на 13 градуса, но будет наблюдаться серьёзный разброс температур в разных уголках планеты. В одних местах будет очень холодно, в других — чрезвычайно тепло. Также прогнозируются "перекосы" по количеству осадков. Засуха будет чередоваться с ливнями, — отметил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что в Центральной России и далее будет наблюдаться тенденция слишком раннего лета и аномально тёплой зимы.

Тёплый период будет длиться дольше, холодный — сокращаться. Мы прогнозируем и в последующие годы более раннее наступление весны и более поздний приход зимы, — сказал Кокорин.

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Александра Вишнякова
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