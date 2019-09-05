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Опубликовано 5 сентября 2019, 15:22

Кадыров оценил шутку Путина про Чечню на ВЭФ

Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Глава республики выразил мнение, что порой юмор в политике помогает добиться больших результатов, чем долгое обсуждение вопросов.

Слова президента России Владимира Путина о том, на что молодые россияне должны тратить энергию, обязательно войдут в сборники цитат и афоризмов. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме у Путина спросили об активной российской молодёжи. Глава государства, вспомнив слова премьер-министра Синдзо Абэ о том, что в Японии начали быстрее ходить, ответил: "Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию".

Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента, — отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что юмор в политике порой помогает достичь больших результатов, чем переговоры. При этом, по словам Кадырова, шутки должны быть добрыми и в то же время острыми и оригинальными.

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Никита Никонов
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