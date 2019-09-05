Учёные считают, что лох-несское чудовище было гигантским угрём

Лох-несское чудовище, которое, согласно легендам, живёт в озере Лох-Несс на севере Шотландии, могло быть гигантским угрём. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на результаты исследования новозеландских учёных.

Специалисты взяли 250 проб воды в самых разных частях озера, чтобы ознакомиться с составом обнаруженных в ней ДНК. Так эксперты хотели изучить флору и фауну Лох-Несса. По окончании исследования учёные пришли к выводу, что никаких крупных животных в озере нет и, скорее всего, никогда не было.

Новозеландские специалисты не нашли ни следов динозавра, которым мог, как предполагали некоторые, являться Несси, ни следов крупной рыбы вроде лосося. Самым крупным животным в озере был угорь.

— Само количество генетического материала позволяет предположить, что угри в озере достигают огромных размеров. Мы не можем исключать, что существо, которое люди здесь видели и которое считают лох-несским чудовищем, — это угорь, — отметил участвовавший в исследовании генетик Нил Геммелл.