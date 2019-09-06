Путин рассказал про самое красивое место, которое видел в жизни
Фото ©ТАСС/Елена Верещака
Во время встречи президента России Владимира Путина на полях ВЭФ с местными активистами, общественниками и предпринимателями российский лидер назвал самое красивое место, которое ему доводилось видеть. По словам Путина, это Камчатка.
— Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, всё там заповедное. Ничего более красивого в мире не видел, — сказал глава государства.
Отметим, во встрече с президентом участвовали более 70 представителей общественных, профессиональных и молодежных объединений, предпринимателей, врачей и учителей. Также в мероприятии принимают участие вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник президента Игорь Левитин, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Главной темой разговора стали актуальные вопросы развития Дальнего Востока.