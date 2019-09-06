Путин заявил, что ВЭФ даёт дополнительные возможности развитию Дальнего Востока

Проведение таких мероприятий, как Восточный экономический форум, даёт возможность раскрыть потенциал региона для российских и зарубежных инвесторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности ДФО в рамках ВЭФ.

— (Форум) привлекает инвестиции, даёт нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами — как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнёрами — возможности региона, — цитирует Путина ТАСС.

Президент также отметил, что форум развивает как Приморский край, так и весь Дальневосточный регион в целом.

Отметим, 6 сентября заключительный день Восточного экономического форума. В этот день Владимир Путин решил в неформальной обстановке встретиться с представителями региона и поговорить с ними о насущных вопросах, волнующих жителей. На мероприятии собралось более 70 представителей общественных организаций, включая молодёжь, представителей профсоюзов, учителей, врачей и предпринимателей.