Путин пообещал решить вопрос о сохранности российских памятников в Маньчжурии

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблемы с российскими памятниками на территории Китая в Маньчжурии. По словам Путина, вопрос больше всего связан с финансированием. Об этом президент заявил в ходе встречи с представителями общественности в рамках ВЭФа.

— У нас вопросы подобного рода решаются в рамках соответствующих межправсоглашений. У нас много, к сожалению, захоронений наших воинов в Европе и в Азии, — цитирует российского лидера ТАСС.

По словам президента, у России и Китая складываются достаточно тёплые отношения. Поэтому не предвидится трудностей договориться с китайской стороной о реставрации монументов.

Путин также заверил, что в ближайшее время памятники или будут отреставрированы, или будет решаться вопрос по их переносу на территорию РФ. Сохранены они будут в любом случае, подчеркнул президент.