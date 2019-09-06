Путин обещал выделить дополнительные средства перинатальному центру Владивостока

Президент России Владимир Путин пообещал увеличить финансирование Дальневосточному перинатальному центру, который занимается реабилитацией детей с критически низким весом при рождении. Об этом президент сообщил в рамках встречи с общественностью в ходе ВЭФа.

Он отметил, что 16 миллионов рублей в год, которые на данный момент выделяются медучреждению, — это очень маленькая цифра.

Вопрос о финансировании задала главврач центра Татьяна Курляева. Она подчеркнула, что малыши в первые годы своей жизни нуждаются в усиленном внимании и наблюдении со стороны специалистов.

Путин также поддержал идею создать в перинатальном центре дополнительную программу реабилитации для детей до трёх лет.

— Точно, давайте сделаем у вас (дополнительную программу реабилитации детей. — Прим. Лайфа) и посмотрим, как дальше в других (перинатальных центрах. — Прим. Лайфа), — поддержал главврача центра президент.