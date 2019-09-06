Путин пообещал подумать над кредитованием сельского хозяйства для переселенцев

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над подпрограммой по кредитованию сельскохозяйственной деятельности для переселенцев на территорию РФ. Об этом он заявил на встрече с общественностью в ходе ВЭФа.

Вопрос, касающийся этой темы, задала президенту эмигрировавшая из Бразилии Агриппина Ануфриева-Егорофф. Она сообщила, что вопросом переселения в Россию интересуется порядка полусотни старообрядческих семей, проживающих в Южной Америке.

Переселенка также передала, что потенциальные мигранты интересуются долгосрочным кредитованием по низкой процентной ставке — до 2% годовых.

— У нас есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию в целом. Можно подумать над подпрограммой для таких переселенцев, как вы, из стран дальнего зарубежья, так скажем, чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию, — ответил Путин.

Он также отметил, что переселенцам из дальнего зарубежья в любом случае требуются время на адаптацию в стране и различные формы поддержки со стороны государства. Он заявил, что это не будет обременительно для государства, так как речь идёт не о массовом потоке эмигрантов.