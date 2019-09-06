Действие "Дальневосточного гектара" могут распространить на Арктику

Действие программы "Дальневосточный гектар" могут распространить на арктические территории. Об этом в ходе ВЭФа сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. Он также отметил, что перед введением этой инициативы в действие необходимо посоветоваться с жителями и выяснить, насколько они заинтересованы в подобной программе.

— Не соглашусь, что применение в Арктике аналога "Дальневосточного гектара" — глупость. Во-первых, в территорию Арктики входят вся Мурманская область и крупнейшие населённые пункты Архангельской области. Там что, людям дома не надо строить? Надо, — цитирует Крутикова РИА "Новости".

Он также заявил, что в дальнейшем программа "Дальневосточный гектар" может распространиться на всю территорию Российской Федерации.

Однако замглавы ведомства уточнил, что в высших эшелонах власти подобная инициатива ещё не обсуждалась.