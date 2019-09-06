Новая группа Вячеслава Бутусова записывает альбом на пожертвования поклонников

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов создал новую группу "Орден Славы" и запустил сбор средств на краудфандинговой площадке для записи альбома, который обещает выпустить уже этой осенью.

Фронтмен группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов собрал новый музыкальный коллектив с именем "Орден Славы". В начале сентября рокер запустил сбор средств в поддержку записи первого альбома. Как сообщил источник Лайфа, альбом будет называться "Аллилуйя".

В трек-лист войдёт 12 песен, одна из них будет на стихи Александра Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Для некоторых записей приглашали детский хор.

Поклонники творчества Бутусова могут заранее приобрести CD-диск будущего альбома, виниловую пластинку или чаепитие с музыкантом за 85 тысяч рублей, хотя ещё в первый день запуска краудфандинговой кампании чаепитие стоило 20 тысяч рублей. На вырученные средства музыканты закончат сведение альбома и выпустят его на физических носителях.