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Опубликовано 6 сентября 2019, 12:06

Новая группа Вячеслава Бутусова записывает альбом на пожертвования поклонников

Фото © Артем Геодакян / ТАСС

Фото © Артем Геодакян / ТАСС

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов создал новую группу "Орден Славы" и запустил сбор средств на краудфандинговой площадке для записи альбома, который обещает выпустить уже этой осенью.

Фронтмен группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов собрал новый музыкальный коллектив с именем "Орден Славы". В начале сентября рокер запустил сбор средств в поддержку записи первого альбома. Как сообщил источник Лайфа, альбом будет называться "Аллилуйя".

В трек-лист войдёт 12 песен, одна из них будет на стихи Александра Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Для некоторых записей приглашали детский хор.

Поклонники творчества Бутусова могут заранее приобрести CD-диск будущего альбома, виниловую пластинку или чаепитие с музыкантом за 85 тысяч рублей, хотя ещё в первый день запуска краудфандинговой кампании чаепитие стоило 20 тысяч рублей. На вырученные средства музыканты закончат сведение альбома и выпустят его на физических носителях.

— Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы, творческие люди, объединяемся под флагом "Ордена Славы", целью которого является жизнеутверждающая музыка. Гармония, мир и покой — это то, к чему мы стремимся. Любовь — это всё, что нам нужно, — сказал Вячеслав Бутусов.

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Наталия Хомякова
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