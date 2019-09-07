"Энергия" построит два пилотируемых корабля "Орёл"

Один из них будет использоваться для многоразовых полётов на Международную космическую станцию.

Ракетно-космическая корпорация "Роскосмоса" "Энергия" занялась изготовлением двух пилотируемых кораблей "Орёл". Один из них планируется многократно запускать с экипажем. Нести корабль к МКС будут ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" и сверхтяжёлый "Енисей". Об этом генеральный директор "Энергии" Николай Севастьянов доложил президенту России Владимиру Путину на космодроме Восточный в Амурской области.

— Мы сейчас изготавливаем два пилотируемых корабля. Первый лётный будет для отработки критических операций взлёта и посадки... Пуск в 2023 году на "Ангара-А5", — сообщил Севастьянов.

На втором корабле будут летать космонавты на МКС. В 2024 году планируется беспилотный полёт к МКС, а ещё через год пилотируемый.