35 на 35. Москалькова признала состоявшимся обмен между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Фото © ombudsmanrf.org
По её словам, подготовка проходила в сложных условиях. Так, у многих участников не было документов.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова признала состоявшимся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
— Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты, — рассказала омбудсмен.
Она отметила, что процесс подготовки шёл непросто. У многих участников обмена просто не было документов.
— Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве,— добавила омбудсмен.
Уполномоченный сама лично летала на Украину, где встречалась с украинским омбудсменом и навещала на то время заключённого редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Сегодня проходит обмен заключёнными между Россией и Украиной. Из Москвы и Киева синхронно вылетели самолёты с гражданами двух стран.