Сербским курсантам запретили въезд в Хорватию
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Пограничники объяснили отказ "отсутствием соответствующей документации и доказательств цели поездки".
Пограничники Хорватии не пустили в страну делегацию сербских ВС, которая направлялась на церемонию памяти жертв концлагеря "Ясеновац", сообщили в Минобороны Сербии агентству TANJUG.
Как сообщается, на границе обыскали делегацию из курсантов военной академии и кадетов. В их багаже пограничники обнаружили военную форму и запретили въезд в Хорватию. Сербская делегация предложила оставить форму на КПП, однако им сказали, что "причина запрета не в форме".
Курсантам сказали, что отказ во въезде обусловлен "отсутствием соответствующей документации и доказательств цели поездки".
По словам президента Сербии Александра Вучича, "хорваты не хотят вспоминать своё прошлое во Второй мировой войне". Он выразил гордость за сербский народ, который боролся с фашизмом, и призвал одинаково уважать память всех жертв нацизма.