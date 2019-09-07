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Опубликовано 7 сентября 2019, 22:22

Сербским курсантам запретили въезд в Хорватию

Фото © Twitter/Mondo

Фото © Twitter/Mondo

Пограничники объяснили отказ "отсутствием соответствующей документации и доказательств цели поездки".

Пограничники Хорватии не пустили в страну делегацию сербских ВС, которая направлялась на церемонию памяти жертв концлагеря "Ясеновац", сообщили в Минобороны Сербии агентству TANJUG.

Как сообщается, на границе обыскали делегацию из курсантов военной академии и кадетов. В их багаже пограничники обнаружили военную форму и запретили въезд в Хорватию. Сербская делегация предложила оставить форму на КПП, однако им сказали, что "причина запрета не в форме".

Курсантам сказали, что отказ во въезде обусловлен "отсутствием соответствующей документации и доказательств цели поездки".

По словам президента Сербии Александра Вучича, "хорваты не хотят вспоминать своё прошлое во Второй мировой войне". Он выразил гордость за сербский народ, который боролся с фашизмом, и призвал одинаково уважать память всех жертв нацизма.

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Анна Рыженкова
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