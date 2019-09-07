Около 600 паломников едва не разбились на самолёте в Нигерии

Предположительной причиной произошедшего называют техническую неисправность одного из двигателей.

В Нигерии едва не потерпел крушение самолёт, на борту которого было до 600 верующих, совершавших ежегодное паломничество в Саудовскую Аравию. Об этом пишут зарубежные СМИ.

ЧП произошло в аэропорту Нигерии "Минна". Лайнер заканчивал последний заход в аэропорт. После падения он проскользил вдоль взлётно-посадочной полосы несколько десятков метров.

Предположительной причиной произошедшего называют техническую неисправность одного из двигателей. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, но пассажиры были сильно потрясены произошедшим.