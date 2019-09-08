Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

— Вячеслав Володин пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идёт голосование , — отметили в пресс-службе спикера.

Напомним, что в Москве в восемь часов утра открылось 3,6 тысячи избирательных участков. Голоса жители столицы отдают за 225 кандидатов в депутаты. В трёх округах проходит эксперимент по электронному голосованию.