Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отдал свой голос на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Проголосовал Володин на избирательном участке № 75 Пресненского района.
— Вячеслав Володин пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идёт голосование, — отметили в пресс-службе спикера.
Напомним, что в Москве в восемь часов утра открылось 3,6 тысячи избирательных участков. Голоса жители столицы отдают за 225 кандидатов в депутаты. В трёх округах проходит эксперимент по электронному голосованию.