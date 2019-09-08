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Регион
Опубликовано 8 сентября 2019, 12:01

Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отдал свой голос на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Проголосовал Володин на избирательном участке № 75 Пресненского района.

Вячеслав Володин пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идёт голосование, — отметили в пресс-службе спикера.

Напомним, что в Москве в восемь часов утра открылось 3,6 тысячи избирательных участков. Голоса жители столицы отдают за 225 кандидатов в депутаты. В трёх округах проходит эксперимент по электронному голосованию.

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Андрей Григорьев
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