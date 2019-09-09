Миронов опроверг влияние "умного голосования" на успех эсэров на выборах в МГД

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что так называемое умное голосование не повлияло на успехи партии на выборах в Мосгордуму.

— Я думаю, что так называемое умное голосование должно быть благодарно в том числе и нашим сильным кандидатам, которые без всякого "умного голосования", без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию, — сказал Миронов на пресс-конференции.

Руководитель эсэров добавил, что организаторы "умного голосования" сделали пиар-ход, включив сильных кандидатов в свой список. Напомним, что представители "Справедливой России" получили три места в городском парламенте.