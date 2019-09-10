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Опубликовано 9 сентября 2019, 23:39

Вашингтон передал Киеву картину, украденную из СССР в 1941 году

Фото © Twitter / FBI Washington Field

Фото © Twitter / FBI Washington Field

Как уточняется, полотно было вывезено с территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

США передали посольству Незалежной картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", принадлежащую кисти русского и советского художника Михаила Панина. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ФБР.

В Федеральном бюро расследований заявили, что гордятся сотрудничеством с партнёрами и рады тому, что смогли "вернуть" картину Киеву.

ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру, — отметили в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, полотно было похищено из Днепропетровского художественного музея в годы нацистской оккупации в 1941 году. Позже супружеская пара нашла его в купленном доме в Коннектикуте. О происхождении картины заговорили лишь в 2017 году, когда супруги решили выставить предмет на аукцион.

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София Алабина
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