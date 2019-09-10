Вашингтон передал Киеву картину, украденную из СССР в 1941 году

Как уточняется, полотно было вывезено с территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

США передали посольству Незалежной картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", принадлежащую кисти русского и советского художника Михаила Панина. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ФБР.

Today, #FBIWFO SAC Dunham participated in a repatriation ceremony to return a painting of Ivan The Terrible back to the Ukraine, after it was stolen from a museum over 80 years ago. Thank you to all our partners who made this repatriation possible. pic.twitter.com/CyMG77IAcr — FBI Washington Field (@FBIWFO) September 9, 2019

В Федеральном бюро расследований заявили, что гордятся сотрудничеством с партнёрами и рады тому, что смогли "вернуть" картину Киеву.

— ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру, — отметили в пресс-службе.