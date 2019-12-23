Девушка бросила нелюбимую работу и парня, и всё ради путешествия со своим псом

Девушка долго и упорно шла к своей цели. Для начала ей нужно было средство передвижения, которое, разумеется, стоило немалых денег. Сидни устроилась на три постоянные работы (это не считая мелких подработок и проектов) и продала всё, что у неё было: и дом, и вещи, без которых она могла спокойно прожить, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram/divineontheroad

Через некоторое время необходимая сумма накопилась, и Сидни принялась за исполнение своей мечты. За 1,5 млн рублей девушка купила пустой фургон, и после строительных работ, влетевших в 655 тыс., он был готов к долгому путешествию. Бросив свою адскую работу ивент-менеджера и без драмы расставшись с парнем, Сидни собрала вещи, подхватила щенка — ретривера Эллу — и уехала.

Фото © Instagram/divineontheroad

Сейчас девушка изъездила почти все Штаты и посетила множество живописных мест. Сидни всё ещё работает, но уже фрилансером, а также ведёт блог в "Инстаграме" на 94,8 тыс. человек и подкаст с советами для одиноких путешественников.

Фото © Instagram/divineontheroad

Меня реально раздражает, когда люди заявляют, будто девушке опасно путешествовать одной и что я совсем свихнулась. Никогда не позволяйте чужому мнению мешать исполнению вашей мечты! Сидни Фербраче

Парализованная девушка стала глазами для слепого парня, обожающего путешествия