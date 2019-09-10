Законопроект о штрафах за нарушение хранения личных данных прошёл первое чтение

Согласно действующим законам, штрафовать компании, нарушающие правила, можно лишь на три тысячи рублей.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил хранения персональных данных.

— Предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от двух до шести миллионов рублей, — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае повторного нарушения штраф составит от шести до 18 миллионов рублей. По словам авторов инициативы, эти суммы сопоставимы с расходами, связанными с выполнением законных требований.

Авторы законопроекта считают, что неисполнение требований по локализации баз с личными данными несёт угрозу безопасности граждан и препятствует борьбе с терроризмом. В действующем законодательстве компании, отказывающиеся локализовать базы данных, наказываются штрафами в размере трёх тысяч рублей.