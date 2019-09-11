Оглавление Удачный период Чем опасны прививки?

В сентябре стартовал период вакцинации против гриппа, в одной только столице работает 31 прививочный пункт. Первые три осенних месяца считаются в среде экспертов удачными для профилактики гриппа перед зимним сезоном. Однако ряд специалистов отмечает, что действие прививки на детский организм непредсказуемо — одним поможет сильный иммунитет, другие заболеют, а кто-то может и умереть. Как в случае с погибшей малышкой в Москве.

Трёхлетняя девочка имела врожденный порок сердца и страдала от нескольких заболеваний внутренних органов. За день до внезапной смерти ребёнку в столичной поликлинике сделали прививку от гриппа.

Есть определённые группы людей, которым показана вакцинация: больные с хроническими бронхолёгочными заболеваниями, пациенты с иммунодефицитом. К этой же категории относятся дети, посещающие детские сады и школы, считают врачи. Однако не все профильные врачи согласны с таким мнением. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма ребёнка.

Удачный период

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С сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации, считают специалисты Роспотребнадзора.

— Прививки нужно делать сейчас, в хорошую погоду. По правилам такие прививки делают тому человеку, который сейчас не болен или тому, который переболел минимум две недели назад, — сказал Лайфу Максим Гультяев.

Механизм достаточно прост: если человек болен, то его организм сейчас борется с какой-то инфекцией. И если он получает вакцину, то вынужден бороться сразу с двумя проблемами. Поэтому, для того чтобы защитные антитела выработались нормально, прививка делается в то время, когда вокруг никто не болеет и человек абсолютно здоров.

— Вакцинация — это своеобразная тренировка, она представляет собой набор антигенов, типичных для вируса, или бактерий. Такие наборы стимулируют выработку антител. Таким образом мы тренируемся с помощью вакцинации, чтобы, когда придёт настоящий вирус, наш организм обладал арсеналом защитных антител, — сказал специалист.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, выступая на круглом столе, посвящённом вопросам вакцинации населения, отметил, что вакцины от гриппа востребованы у россиян и порядка 70% граждан добровольно и самостоятельно прививаются накануне зимы.

Руководитель рабочей группы МГД по защите семей и детей от ювенальных технологий Николай Мишустин полагает, что востребованность антигриппозных вакцин у населения — это следствие общего ослабления иммунитета после комплексов детских вакцин из обязательных прививок, которые делают начиная с роддома. Также он заявил, что причина частых болезней в школах заключается в распространённой практике комплексной вакцинации без ведома родителей.

Чем опасны прививки?

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Люди, которые простыли, страдают аллергией, сахарным диабетом, по словам противников вакцинации, не должны прививаться, поскольку их иммунитет уже ослаблен и ему будет сложно бороться с дополнительными бактериями. Это касается любых вакцин: от дифтерии до гриппа.

— Прививка, поставленная ребёнку, который уже болеет, может навредить его иммунитету очень серьёзно. Ведь тогда организму придётся бороться не только с вирусом, который уже есть, но ещё и с бактериями, которые ему поставили, — отметил врач-педиатр Максим Гультяев.

Врач-онколог Андрей Кубашев напоминает, что с особым вниманием стоит отнестись к вакцинации у метро в микроавтобусах. Такие условия нарушают закон об иммунопрофилактике. Врачи, которые ставят прививки в местах с наибольшим потоком людей, не соблюдают правила. Ведь перед прививкой человеку нужно пройти обследование. Для того чтобы определить, не повредит ли вакцина вам или вашему ребёнку, специалисты предлагают делать анализ крови перед прививкой.

По мнению независимых экспертов, современные прививки напоминают "салат оливье из ДНК-штаммов вирусов", сами компании по профилактике гриппа — коммерциализированы. В зимний период люди часто болеют не гриппом, а ОРЗ или ОРВИ, а выявить вирус гриппа можно только в лаборатории. И тем более попасть с вакциной от гриппа в тот вирус, которым заболел человек, крайне сложно.