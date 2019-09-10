Депутаты Госдумы рассказали Лайфу, как провели отпуск: Это не загар!

Депутаты Государственной думы РФ рассказали Лайфу, как провели каникулы. У многих лето оказалось не порой отпусков, а порой напряжённой работы.

— У нас, у нашей команды шестой год подряд в связи с тем, что выборы поставили на сентябрь, отпуска не могло быть ни под каким предлогом, — отметил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что всё лето занимался подготовкой к сентябрьскому единому дню голосования, поэтому тоже остался без отпуска. Председатель Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также не смог отдохнуть из-за выборов в Челябинской области. Депутат Сергей Натаров, по внешнему виду которого можно было бы сказать, что он неплохо отдохнул, признался, что "это не загар".

— Отдохнуть не очень удалось. В мае у меня была спортивная травма, поэтому, если называть вещи своими именами, я был нетранспортабельным, — заявил также глава "Справедливой России" Сергей Миронов.