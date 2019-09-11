Москалькова: Всё больше пострадавших жалуются на отказ в заведении уголовных дел

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что всё больше россиян жалуются на незаконный отказ в возбуждении уголовных дел, в которых они являются пострадавшими. Об этом она заявила на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина" во Владивостоке.

— Обращаюсь особенно к тем, кто работает в органах следствия и дознания: огромное количество обращений, которое увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом потерпевшему в возбуждении уголовного дела — а значит, с доступом к правосудию, — сказала омбудсмен.

Также она отметила, что многие направляют в аппарат омбудсмена обращения, связанные с недоступностью медицинской помощи и реализацией пенсионной реформы. Немало граждан обращается и по вопросам экологии. Для ДФО, где проходила конференция, это особенно острая тема.