Избирком Хабаровского края признал состоявшимися выборы депутата Госдумы

Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы депутата Госдумы, прошедшие в регионе 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Геннадия Накушнова.

— Протокол подписан, признать выборы состоявшимися, — заявил он.

Как уточняется, наибольшее количество голосов жители региона отдали кандидату от ЛДПР Ивану Пиляеву. Второе место по результатам голосования досталось кандидату от КПРФ Николаю Платошкину.

Кроме того, Геннадий Накушнов утвердил выборы депутатов Законодательной думы седьмого созыва. Отмечается, что явка составила 34,81%, при этом 56% голосовавших поддержали партию ЛДПР, за КПРФ проголосовало около 17%, "Единой России" свои голоса отдали около 13% жителей региона, "Справедливой России" — 4%, немного меньше избирателей поддержали партию "Коммунисты России". Порог в 2% не преодолели Партия роста и "Родина".