Клуб + сборная = фиаско? 7 ярких примеров для Черчесова

Президент РФС Александр Дюков заявил, что он против того, чтобы Черчесов совмещал посты в сборной и "Спартаке". Лайф изучил примеры совмещения должностей и сделал выводы, хорошо это или плохо.

Валерий Лобановский "Динамо" Киев и сборная СССР

"Динамо" Киев и сборная Украины Великий советский тренер дважды пытался совмещать должности, но оба раза неудачно: провал на Евро-1976 и фиаско "Динамо" в ЛЧ Фото © wikipedia

Константин Бесков "Спартак" и сборная СССР На Олимпиаде-1980 сборная выиграла бронзу, а вот на ЧМ-1982 вылетела на втором групповом этапе. Бескова от должности освободили Фото © wikipedia.org

Олег Романцев "Спартак" и сборная России Первое совмещение помешало "Спартаку" стать чемпионом в 1995 году, а второе — сборной России выйти из группы на ЧМ-2002 Фото © wikipedia.org

Анатолий Бышовец "Зенит" и сборная России За 149 дней работы в сборной Бышовец проиграл шесть матчей подряд и потерял работу. А из "Зенита" ушёл ещё раньше Фото © wikipedia.org

Валерий Газзаев ЦСКА и сборная России Совмещение Газзаева тоже не привело ни к чему хорошему, хотя и начиналось всё многообещающе. Но тренер продержался всего 9 матчей Фото © wikipedia.org

Леонид Слуцкий ЦСКА и сборная России Слуцкий здорово начал в сборной, но последнее место в группе на Евро-2016 поставило крест на его карьере в национальной команде Фото © wikipedia.org

Гус Хиддинк ПСВ и сборная Австралии

"Челси" и сборная России Хиддинк — единственный удачный пример совмещения. Работая в ПСВ, он вывел сборную Австралии на ЧМ, а там команда ещё и вышла в 1/8 Фото © wikipedia.org

В качестве тренера сборной России Гус Хиддинк тоже совмещал должности. С "Челси" он выиграл Кубок Англии, но в национальной команде его время к тому моменту уже подходило к концу. А последним воспоминанием остаются матчи со сборной Словении, из-за которых наша команда пролетела мимо ЧМ-2010.

Что касается первого человека из списка — Валерия Лобановского, — то в его биографии есть ещё один вариант совмещения, который можно назвать более удачным. На Евро-1988 именно он, будучи тренером "Динамо", возглавлял и сборную СССР, которая дошла до финала на континентальном первенстве. По части выступления на крупных турнирах для сборных СССР и России — это единственный удачный пример.

Хотя в целом тенденция, конечно же, больше негативная. Во-первых, совмещение приводит к тому, что наставник делает в сборной так называемый базовый клуб (если его игроки достаточно сильны), то есть становится в некоторой степени необъективным при вызове футболистов в национальную команду. Во-вторых, два рабочих места неизбежно ведут к ухудшению результатов хотя бы на одном из них.

Будет ли Станислав Черчесов следующим, кто попробует совмещать должности в клубе и сборной России? Слухи активно связывают его с московским "Спартаком", но пока тренер успешно работает с главной командой страны, заставляя болельщиков распевать песню "Ты просто космос, Стас". Всё наверняка решит Евро-2020, ведь контракт Черчесова как раз рассчитан до лета будущего года. В соглашении предусмотрена возможность продления ещё на два года, но всё будет зависеть от результатов команды и желания самого Станислава Саламовича. Пока он в высказываниях весьма категоричен.

С чего кто-то взял про совмещение? Я что-то говорил про это? Нет. Кто-то мне говорил на этот счёт? Нет. Оставьте этот вопрос, пожалуйста. Вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня контракт действующий и надо давать результат? Главный тренер сборной России Станислав Черчесов