Глава Минкомсвязи назвал завышенными штрафы за нарушение хранения данных

Одобренный в первом чтении законопроект Госдумы предусматривает наложение чересчур завышенных штрафов за нарушение требований хранения персональных данных, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

— Считаю, что предлагаемые штрафы несопоставимо велики сейчас. Нужно всё это ещё проработать и обсудить, — признался глава ведомства журналистам.

По его словам, он и его коллеги в рамках проекта правительственного отзыва планируют внести предложение о доработке инициативы.