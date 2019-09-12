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Регион
Опубликовано 12 сентября 2019, 01:22

Глава Минкомсвязи назвал завышенными штрафы за нарушение хранения данных

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Одобренный в первом чтении законопроект Госдумы предусматривает наложение чересчур завышенных штрафов за нарушение требований хранения персональных данных, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

Считаю, что предлагаемые штрафы несопоставимо велики сейчас. Нужно всё это ещё проработать и обсудить, — признался глава ведомства журналистам.

По его словам, он и его коллеги в рамках проекта правительственного отзыва планируют внести предложение о доработке инициативы.

Напомним, 10 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил хранения персональных данных. Представленная инициатива предусматривает штраф для юридических лиц в размере от двух до шести миллионов рублей за первое нарушение и от шести до 18 миллионов рублей — за повторное.

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София Алабина
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