Москалькова: Законопроект об экологической информации нужно доработать

Такой закон поручил разработать президент России Владимир Путин, чтобы россияне всегда имели доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесного фонда.

Закон об экологической информации следует доработать, в частности прописать механизмы доступа граждан к получению этой информации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду", сообщает РИА "Новости".

— Смысл именно в том, что люди должны получать право на информацию о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, состоянии почвы и так далее, — подчеркнула омбудсмен.

Президент России Владимир Путин поручил разработать закон, который позволит россиянам всегда иметь доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесного фонда.

Этот законопроект был внесён в Госдуму ещё в июне. Однако, по словам Москальковой, "он не содержит ни механизмов доступа к этой информации, ни перечня информации, которую вправе получить человек".

Она также отметила, что планирует подключить к доработке механизма омбудсменов. По её мнению, главное в этом законе — сделать так, чтобы он не выхолостил основного посыла: "Человек должен иметь право знать, какая радиационная атмосфера, что происходит с воздухом".