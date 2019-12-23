Дочка почтила память папы, который над всеми подшучивал, уморительным некрологом

Житель США Джо Хеллер умер в возрасте 82 лет в прошлое воскресенье. Он провёл всю свою жизнь, подкалывая других. Поэтому, прежде чем попрощаться с ним, его дочь Моник от лица семьи написала уморительный некролог. Таким способом она хотела рассказать другим о специфическом подходе её отца к жизни в надежде, что кому-то это сможет поднять настроение.

Когда на прошлой неделе врачи сказали его дочерям, что их отец — очень больной человек, они в унисон ответили: "Вы и понятия не имеете, насколько Фрагмент некролога по Джо Хеллеру

В некрологе она вспоминает жизнь Джо от его рождения во время Великой депрессии и до конца жизни. Моник рассказала, что папе с детства нравилось "мучить братьев и сестёр своими шутками". Он был настоящим хулиганом. Не упускал ни одного шанса подтрунить над друзьями и знакомыми. Так что никто и никогда не был в безопасности.

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Позже он познакомился с Ирен — своей будущей женой. Почему она согласилась выйти за него замуж — остаётся загадкой и по сей день, подшутила Моник.

Она наивно полагала, что познакомилась с приличным человеком. Ох, она никогда так не ошибалась. Каждый день он смущал её своими выходками Фрагмент некролога по Джо Хеллеру

Затем у пары появились три дочери. На характере отца это особо не отразилось. Выкидывать свои шутки он не переставал. Тем более когда у девушек начинали появляться ухажёры.

Фото © CNN

Перед каждым свиданием дочек Джо проверял автомобили их парней, в частности номерные знаки и шины. Если машина прошла техосмотр, он приглашал ухажёров в дом, где показывал свои дробовики, гарпуны и овечьи шкуры Фрагмент некролога по Джо Хеллеру

Не забыла Моник пошутить и про нездоровое пристрастие Джо к коллекционированию вещей со свалок и его странный, невыносимо громкий храп.

Он оставил свою семью в доме, который буквально завален мусором, десятками килограммов корма для птиц и мёртвыми растениями, с которыми мы даже не знаем, что делать Фрагмент некролога по Джо Хеллеру

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