Организатор "турнира палачей" ответил на критику: Не головы же рубим

Казак удивлён, что некоторых возмутило шуточное развлечение. Он говорит, что даже разрезанные при состязании овощи не пропали даром.

Идея провести "всемирный турнир палачей" в уральской деревне появилась из-за отсутствия у местных жителей других развлечений — театра, ночных клубов. Об этом рассказал Лайфу организатор военно-исторического клуба "Мурза Хасан" Виктор Потанин.

— Живём в деревне, скучно, ни цирков, ни театров, ни ночных клубов. Чем-то же надо заниматься, развлекаться. Жители деревни Марково, казаки бывшие, решили на День танкиста провести турнир палачей. Получилось забавно, весело, интересно. Но почему-то некоторые люди как-то негативно отнеслись к этому явлению. Как это можно рубить людям голову? Так мы же не голову рубим, а тыкву или кабачок. Есть такой олимпийский вид спорта — стрельба из лука. И эта мишень подразумевает человека, хотя это мишень, — говорит казак.

Он заверил, что в результате турнира ни одна тыква не пропала даром — все разрубленные овощи скормили скотине. Потанин намерен и в будущем году организовать состязание палачей на День танкиста. Казак приглашает всех желающих попробовать свои силы. Он готов предоставить всем участникам турнира острый меч и тыкву.