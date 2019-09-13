Топилин разъяснил, кого коснётся повышение МРОТ в 2020 году
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Соответствующие расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.
Повышение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей затронет 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, слова которого приводит ТАСС.
— Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объём расходов бюджетной системы РФ составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 миллиарда рублей, — пояснил министр.
Он подчеркнул, что МРОТ вырастет на 7,5% — до 12 130 рублей.
— Согласно нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей, — указал Топилин.
В соответствии с законодательством, минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере стопроцентной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
С 1 января этого года МРОТ составляет 11 280 рублей. В августе Минтруд РФ внёс в правительство законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц.