Даже спустя столько лет по всей Германии можно найти следы пребывания советских войск, заявляет издание.

Многочисленные напоминания о некогда счастливом советском прошлом давно превратились в полуразрушенные здания, а оставленная военная техника вросла в землю и заржавела — всё превратилось в развалины, на которых лежит "проклятие". Так пишет издание Bild о некоторых германских территориях.

Как отмечает газета, даже спустя столько лет по всей Германии можно найти следы пребывания советских войск, которые "прокляты", потому что от них никак не удаётся избавиться.

Как пояснил изданию глава коммуны Цайтхайн Ральф Хензель, после вывода войск на баланс Германии было переведено более 300 гектаров казарм, значительная часть которых впоследствии была снесена, на этом месте появились леса и солнечные электростанции.

Однако не все из них было разрешено сносить, ведь какие-то здания представляли историческую или архитектурную ценность. Их было решено восстановить, однако кто именно должен этим заниматься и за чей счёт это будет происходить — неизвестно.