Министр здравоохранения Скворцова: Вакцинам нужно доверять!
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Благодаря им показатели заболеваемости гриппом в России снизились в восемь раз, а цифры по смертности — и вовсе в 20.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призвала россиян доверять вакцинации. Благодаря прививкам в последние годы смертность и тяжёлые осложнения в результате гриппа снизились в 20 раз, заявила она.
— В последние годы показатели заболеваемости гриппом мы снизили в восемь раз, а смертности и тяжёлых форм пневмониями — до 20 и более раз, — уточнила глава Минздрава. — Вакцинам нужно доверять!
По словам Скворцовой, в текущем году планируется привить от гриппа не менее 45% россиян. Кроме того, вакцину получат не менее 75% людей из так называемой группы риска — это дети, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями и представители специальных профессий, контактирующие с большим количеством народа.
Ранее в ВОЗ заявили, что антибиотики не только бесполезны при гриппе, но и могут навредить. Так что лучше сделать ставку на меры профилактики, считают специалисты.
К слову, в Москве уже с 4 сентября стартовала бесплатная вакцинация от гриппа в поликлиниках и мобильных пунктах. 31 прививочный пункт работает на станциях метро, три — на станциях Московского центрального кольца, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, всех, кто заботится о своём здоровье, ждут на вакцинацию в столичных парках.