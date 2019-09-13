Благодаря им показатели заболеваемости гриппом в России снизились в восемь раз, а цифры по смертности — и вовсе в 20.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призвала россиян доверять вакцинации. Благодаря прививкам в последние годы смертность и тяжёлые осложнения в результате гриппа снизились в 20 раз, заявила она.

— В последние годы показатели заболеваемости гриппом мы снизили в восемь раз, а смертности и тяжёлых форм пневмониями — до 20 и более раз, — уточнила глава Минздрава. — Вакцинам нужно доверять!

По словам Скворцовой, в текущем году планируется привить от гриппа не менее 45% россиян. Кроме того, вакцину получат не менее 75% людей из так называемой группы риска — это дети, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями и представители специальных профессий, контактирующие с большим количеством народа.

Ранее в ВОЗ заявили, что антибиотики не только бесполезны при гриппе, но и могут навредить. Так что лучше сделать ставку на меры профилактики, считают специалисты.