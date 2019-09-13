PlayStation отказалась выпускать в России новую Call of Duty с плохими русскими

Из российской версии PlayStation Store внезапно пропала новая Call of Duty Modern Warfare. Представители компании не объяснили причину, но уверяют, что это не баг.

Релиз новой части шутеров Call of Duty с подзаголовком Modern Warfare состоится 25 октября. Однако страница предзаказа игры давно появилась во многих популярных онлайн-магазинах. До недавних пор она была и в российской версии PlayStation Store. Вчера её не стало, что вызвало у геймеров массу вопросов.

Сегодня PlayStation Russia ответила на многочисленные жалобы. И ответ, увы, неутешительный. Компания ответила, что исчезновение Call of Duty — не случайность. Платформодержатель решил не публиковать в России эту игру вообще. Причины не раскрываются. Вместе с тем стало известно, что PlayStation вернёт деньги всем, кто ранее оформил предзаказ.

Впрочем, это не значит, что ремейк Modern Warfare не будет доступен в России вообще. Издатель игры Activision Blizzard заявил, что на других платформах (Xbox One и ПК) будет как минимум открытый бета-тест (с 19 по 23 сентября). Непосредственно релиз под вопросом.

Авторы игровых СМИ предполагают, что Sony отказалась публиковать Call of Duty: Modern Warfare из-за провокационного контента, о котором разработчики говорили изначально. Достоверно известно, что в шутере появятся как "плохие" русские, так и "хорошие". То же самое распространяется и на виртуальных американцев.