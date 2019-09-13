PlayStation отказалась выпускать в России новую Call of Duty с плохими русскими
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Из российской версии PlayStation Store внезапно пропала новая Call of Duty Modern Warfare. Представители компании не объяснили причину, но уверяют, что это не баг.
Релиз новой части шутеров Call of Duty с подзаголовком Modern Warfare состоится 25 октября. Однако страница предзаказа игры давно появилась во многих популярных онлайн-магазинах. До недавних пор она была и в российской версии PlayStation Store. Вчера её не стало, что вызвало у геймеров массу вопросов.
Сегодня PlayStation Russia ответила на многочисленные жалобы. И ответ, увы, неутешительный. Компания ответила, что исчезновение Call of Duty — не случайность. Платформодержатель решил не публиковать в России эту игру вообще. Причины не раскрываются. Вместе с тем стало известно, что PlayStation вернёт деньги всем, кто ранее оформил предзаказ.
Впрочем, это не значит, что ремейк Modern Warfare не будет доступен в России вообще. Издатель игры Activision Blizzard заявил, что на других платформах (Xbox One и ПК) будет как минимум открытый бета-тест (с 19 по 23 сентября). Непосредственно релиз под вопросом.
Авторы игровых СМИ предполагают, что Sony отказалась публиковать Call of Duty: Modern Warfare из-за провокационного контента, о котором разработчики говорили изначально. Достоверно известно, что в шутере появятся как "плохие" русские, так и "хорошие". То же самое распространяется и на виртуальных американцев.
Причины так думать есть. Сразу после анонса игры многие российские СМИ обрушились на игру с жёсткой критикой. Например, Russia Today раскритиковала фрагмент трейлера, в котором "Белые каски" (добровольческая организация) спасают в Сирии жертв якобы российских атак. К тому же у Call of Duty уже были стычки с российским правительством. В 2009 году из российской версии Call of Duty: Modern Warfare 2 была вырезана сцена, в которой игрок от лица террориста расстреливает гражданских в вымышленном московском аэропорту.