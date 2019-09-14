В Эфиопии орёл заклевал до смерти ребёнка и ранил ещё двоих

Местная полиция переведена на особый режим, им приказано при встрече с агрессивной птицей стрелять на поражение.

Орёл насмерть заклевал маленького ребёнка в восточной части Эфиопии в населённом пункте Гашамо и ранил ещё двоих местных жителей. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей полиции.

Мать одного из пострадавших рассказала, что услышала крик гулявшего на улице сына, когда была у себя в комнате и выбежала на улицу. Там она увидела, что большая птица прижала ребёнка к земле и клевала его.

— Я подбежала и бросила в орла палку, — вспомнила женщина.