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Регион
Опубликовано 14 сентября 2019, 09:20

В Эфиопии орёл заклевал до смерти ребёнка и ранил ещё двоих

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Местная полиция переведена на особый режим, им приказано при встрече с агрессивной птицей стрелять на поражение.

Орёл насмерть заклевал маленького ребёнка в восточной части Эфиопии в населённом пункте Гашамо и ранил ещё двоих местных жителей. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей полиции.

Мать одного из пострадавших рассказала, что услышала крик гулявшего на улице сына, когда была у себя в комнате и выбежала на улицу. Там она увидела, что большая птица прижала ребёнка к земле и клевала его.

Я подбежала и бросила в орла палку, — вспомнила женщина.

Как рассказал старший офицер полиции Мохамед Хассан, в регионе участились случаи нападения орлов на людей, причём, предположительно, это делает одна и та же агрессивная особь, в связи с чем в районе было отдано распоряжение в случае встречи с ней стрелять на поражение.

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Михаил Аксёнов
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