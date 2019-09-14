В Эфиопии орёл заклевал до смерти ребёнка и ранил ещё двоих
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Местная полиция переведена на особый режим, им приказано при встрече с агрессивной птицей стрелять на поражение.
Орёл насмерть заклевал маленького ребёнка в восточной части Эфиопии в населённом пункте Гашамо и ранил ещё двоих местных жителей. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей полиции.
Мать одного из пострадавших рассказала, что услышала крик гулявшего на улице сына, когда была у себя в комнате и выбежала на улицу. Там она увидела, что большая птица прижала ребёнка к земле и клевала его.
— Я подбежала и бросила в орла палку, — вспомнила женщина.
Как рассказал старший офицер полиции Мохамед Хассан, в регионе участились случаи нападения орлов на людей, причём, предположительно, это делает одна и та же агрессивная особь, в связи с чем в районе было отдано распоряжение в случае встречи с ней стрелять на поражение.