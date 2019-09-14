Главный секрет страны. Как НЛО посетил СССР

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Ровно 42 года назад, в сентябре 1977 года, в СССР впервые наблюдалось аномальное явление, которое получило широкую огласку. О неопознанном летающем объекте, который наблюдали сотни жителей Петрозаводска и соседних городов, писали все советские газеты. Именно с этого феномена берёт начало популярность уфологии в Советском Союзе.

Феномен

Поздней ночью 20 сентября 1977 года сотни жителей Петрозаводска и ряда других карельских городов наблюдали в небе странный объект. Более всего он напоминал светящегося осьминога или медузу, от которой отходили лучи света в виде "щупалец". Объект наблюдался не только в Карелии, но и на территории Ленинградской области, прибалтийских союзных республик и части Финляндии.

Объект оставался видимым на протяжении примерно 20 минут: с 4 до 4:20 утра. На непродолжительное время объект завис над Петрозаводском, причём в этот момент от него отделялись лучи света, напоминавшие капавшую воду. Некоторые из наблюдавших его свидетелей позднее сообщали, что в ту ночь они спали, однако ранним утром неожиданно проснулись из-за необъяснимого чувства тревоги. А когда подошли к окну, заметили объект.

Несколько свидетелей из разных городов сообщили, что видели сразу несколько объектов, летящих в ряд друг с другом.

Интерес политбюро

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Обычно в СССР любую нестандартную и необычную информацию старались держать в секрете. Засекречивание феномена было бы вполне объяснимо, однако на деле произошло прямо противоположное. Петрозаводский феномен не только не был засекречен, он открыто обсуждался во всех ведущих советских СМИ, что стало беспрецедентным случаем.

Согласно одной из версий, это стало возможным благодаря личному интересу одного из самых высокопоставленных членов политбюро, главы КГБ СССР Юрия Андропова. Он заинтересовался феноменом, поскольку пристально следил за событиями в регионе, где начиналась его партийная карьера. С подачи Андропова к расследованию этого инцидента были привлечены ведущие специалисты страны, вплоть до академиков.

Дырявые стёкла

Спустя несколько дней после наблюдения неопознанного объекта в Петрозаводске началась настоящая эпидемия порчи стёкол. На протяжении нескольких месяцев многие жители города жаловались, что обнаруживали на своих оконных стёклах маленькие дырочки.

Эти повреждения до сих пор остаются одним из самых спорных моментов всей истории. Одни исследователи полагают, что их ни в коем случае нельзя связывать с неопознанным объектом, поскольку они являются делом рук местных хулиганов, стрелявших по окнам из духовых ружей. Другие считают, что они не могли появиться в результате стрельбы из духовых ружей или подобных предметов, однако их нельзя связывать и с петрозаводским феноменом. Наконец, третья группа исследователей полагает, что эти отверстия — прямое следствие наблюдения НЛО, который мог оставить подобные следы в результате "сканирования" местности или чего-то подобного.

Метеорит

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В первые дни это была наиболее популярная версия, которая объясняла Петрозаводский феномен. Жители региона якобы наблюдали метеорит, который сгорел в плотных слоях атмосферы. Гипотеза часто упоминалась в СМИ, однако пользовалась наименьшей популярностью в сравнении с остальными из-за не характерного для метеорита поведения.

НЛО

В советских газетах эта версия напрямую не описывалась, но у неё было и остаётся немало сторонников. Описанная многими свидетелями траектория движения не была характерной для падающего метеора или другого космического объекта, сгорающего в атмосфере. Вдобавок некоторые свидетели сообщали, что видели сразу несколько летящих рядом светящихся объектов, что исключало версию с метеором.

Запуск ракеты

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В настоящее время эта версия является самой популярной. В Архангельской области находится космодром Плесецк, строго засекреченный в 70-е годы. В ту ночь около 4 часов с космодрома был запущен спутник, предназначенный для радиоэлектронной разведки. Обычно запуск ракет не вызывает подобных явлений, однако в этот раз произошло редчайшее совпадение нескольких факторов: погодные условия, азимут запуска, тип ракеты-носителя и т.д. Словом, подобные явления при запуске ракет встречаются крайне редко: один случай на несколько десятков или даже несколько сотен запусков.

Однако не все исследователи согласны с такой версией, аргументируя это показаниями свидетелей, многие из которых наблюдали сразу несколько летящих объектов, что исключало версию о запуске ракеты с космодрома.