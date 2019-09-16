Стартовали съёмки нового фильма Mortal Kombat — первое фото с площадки
Фото © Twitter/WriterRusso
Сценарист Грег Руссо опубликовал первое фото со съёмочной площадки. Прокат в России ожидается в марте 2021 года.
Сценарист Грег Руссо поделился в своём твиттере, что начались съёмки новой экранизации Mortal Kombat.
— Пусть Боги присматривают за нами, — подписал он первое фото со съёмок.
Ещё в прошлом году стали известны сюжет и персонажи, которые появятся в новом Mortal Kombat. Сейчас уже появилась информация о том, кто из актёров появится в экранизации. Джо Таслим, известный по "Форсажу" и "Рейду", сыграет Саб-Зиро, Джессика Макнэми — Соню Блейд, Сиси Стрингер — Милину, Луди Лин — Лю Кана.
Heads will roll.... #MortalKombat @WriterRusso @Joe_Taslim @MehcadBrooks pic.twitter.com/8RasGf7Ujk— Lewis Tan (@TheLewisTan) 14 сентября 2019 г.
Фильм ожидается в российском прокате в марте 2021 года.