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Опубликовано 16 сентября 2019, 09:11

Стартовали съёмки нового фильма Mortal Kombat — первое фото с площадки

Фото © Twitter/WriterRusso

Фото © Twitter/WriterRusso

Сценарист Грег Руссо опубликовал первое фото со съёмочной площадки. Прокат в России ожидается в марте 2021 года.

Сценарист Грег Руссо поделился в своём твиттере, что начались съёмки новой экранизации Mortal Kombat.

— Пусть Боги присматривают за нами, — подписал он первое фото со съёмок.

Ещё в прошлом году стали известны сюжет и персонажи, которые появятся в новом Mortal Kombat. Сейчас уже появилась информация о том, кто из актёров появится в экранизации. Джо Таслим, известный по "Форсажу" и "Рейду", сыграет Саб-Зиро, Джессика Макнэми — Соню Блейд, Сиси Стрингер — Милину, Луди Лин — Лю Кана.

Фильм ожидается в российском прокате в марте 2021 года.

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Анастасия Жидких
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