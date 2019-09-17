СМИ: В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта

В нижней палате парламента уверены, что противостояния способны раскрыть всю красоту русского языка.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минспорта Павлу Колобкову признать рэп-баттлы видом спорта, так как они полностью, по его мнению, отвечают соответствующему приказу. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".

— Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом. Прошу вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во Всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе, — говорится в письме.

Парламентарий также призвал активнее поддерживать подобные состязания, а сделать это можно в том числе и при помощи поддержки, которая предусмотрена для различных видов спорта.