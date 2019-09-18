Бутылка шаговой доступности. Почему депутаты хотят запретить алкомаркеты в домах

Депутаты Госдумы задумались о снижении шума и количества беспорядков в жилых кварталах. Для этого планируется запретить аренду и выкуп помещений в многоквартирных домах питейным заведениям с залами обслуживания до 20 кв. м. Источник Лайфа, близкий к руководству Департамента торговли и услуг Москвы, полагает, что основанием для такой меры стало желание упорядочить сферу торговли и общепита, потому что алкомаркеты для увеличения продаж часто получают лицензию общепита и работают, нарушая закон. По его словам, примерно половина мер законопроекта направлена на противодействие этому.

Наркологи считают, что такой закон поможет не только улучшить психологический климат на придомовых территориях, но также будет способствовать снижению алкогольной зависимости у граждан. Ещё один плюс, добавляют психологи, — переключение внимания граждан на другие развлечения.

"Чтобы не бежать за второй"

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил Лайфу, что медицинское сообщество, в частности сообщество врачей-наркологов, поддержит такой закон. По его мнению, "ограничение доступности алкоголя положительно повлияет на снижение уровня алкоголизации среди россиян".

— Система барьеров на пути к заветной рюмке может стать действенным методом борьбы с увлечением алкоголем. Нормальному человеку, если у него не будет в шаговой доступности магазина, торгующего спиртным, будет просто лень идти в специальный магазин без особой нужды, — сказал Лайфу маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей Арсен Даллакян. — Если не запрещать алкоголь, но усложнять схему доступа к нему, человек не захочет "бежать за второй".

По его словам, из-за доступности алкоголя появилась потребительская привычка покупать вечером, например, пиво. Для такой категории граждан меры по ограничению доступа к спиртному будут эффективны. Но они не подействуют на тех, кто уже зависим от алкоголя.

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Нарколог и психиатр Алексей Казанцев надеется, что отсутствие таких заведений в жилых комплексах поспособствует переключению внимания граждан на более позитивные дела и занятия, особенно вечером, когда люди возвращаются с работы.

Торговля алкоголем

Однако бизнес-эксперты опасаются, что из-за таких мер сильно пострадает сегмент небольших питейных заведений по всей стране. Поскольку в законопроекте содержатся пункты, которые позволят регионам России вводить дополнительные меры по ограничению торговли спиртным вплоть до полного запрета, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов предлагает не отдавать контроль над этой сферой на откуп регионам.