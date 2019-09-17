Как северокорейский кальмаровый флот "атаковал" Приморье

Оказывается, сотни северокорейских шхун и шлюпов ведут незаконный промысел кальмара, краба и других промысловых видов морских животных в исключительной экономической зоне России.

Вслед за публикацией информации об атаке браконьеров на российских пограничников в Сети начало распространяться видео с сотнями северокорейских шхун, пережидающих непогоду в российских территориальных водах. Корейские браконьеры, прячущиеся от непогоды в России, спекулируют правом терпящего бедствие корабля укрыться от бури в прибрежных водах, а затем вновь безнаказанно вылавливают десятки и сотни тонн рыбы и других обитателей океана для дальнейшей перепродажи японским рефрижераторам, которые ожидают рыбаков вблизи берегов Страны восходящего солнца.

Видео, опубликованное телеграм-каналом LifeShot, демонстрирует масштабы бедствия. Сотни небольших судов, переждавших тайфун в бухте Ольга, выходят в открытое море для того, чтобы продолжить незаконный промысел.

Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

Несмотря на тот факт, что деятельность северокорейских рыбаков полностью незаконна, браконьеры не стесняются пользоваться помощью российских пограничников и спасательных служб в случаях, когда они терпят бедствие или нуждаются в помощи. В благодарность же кальмаровые флибустьеры опустошают российские воды, используя варварские методы вылова, которые наносят ущерб многообразию морской фауны.

От действий северокорейских пиратов страдает не только рыболовецкая промышленность Дальнего Востока, но и многие уникальные виды млекопитающих, занесённых в Красную книгу, в частности, в сети варваров попадают сивучи, дельфины и другие животные.