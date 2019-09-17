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Опубликовано 17 сентября 2019, 15:04

Непогода заблокировала около 300 туристов при восхождении на Эверест

Аэропорт Луклы.&nbsp; Фото © Pixabay&nbsp;

Аэропорт Луклы. 

Фото © Pixabay 

Уже четыре дня они остаются на территории высокогорного аэропорта в Непале — известного перевалочного пункта для всех экстремалов, мечтающих покорить самую высокую вершину на Земле.

Непогода и густой туман парализовали работу аэропорта в Лукле, передаёт Himalayan Times. Это небольшой город, который находится в районе Кхумбу в Восточном Непале, считающийся перевалочным пунктом для альпинистов, направляющихся к Эвересту.

Лукла находится на высоте 2860 метров, и сейчас в районе местного аэродрома оказались заблокированы порядка 300 туристов, мечтающих покорить самую высокую вершину на Земле.

Оказывается, они остаются в аэропорту уже четыре дня, поскольку ненастье с пятницы не позволяет самолётам выполнять рейсы из Луклы, отменены десятки вылетов.

Кстати, взлётно-посадочная полоса высокогорного аэропорта имеет длину всего 520 метров и находится под уклоном 12 градусов. Для приземления в Лукле у пилотов есть только один шанс, ведь с одной стороны его взлётно-посадочного полотна пропасть, а с другой — скала.

Ранее Лайф рассказывал, как спасатели эвакуировали с Эльбруса немецких альпинистов. На высоте пять тысяч метров двум альпинистам из Германии стало плохо из-за горной болезни. Благодаря тому что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России, спасатели точно знали, где искать экстремалов.

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Алексей Берковиц
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