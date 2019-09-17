Полицию обяжут сообщать гражданам о госпитализации родственников

Сегодня в первом чтении Госдума приняла проект о внесении изменений в закон "О полиции".

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, по которому сотрудники полиции должны будут сообщать гражданам, если их родственники попали в больницу. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

— На полицию предлагается возложить обязанность сообщать близким или родственникам пострадавшего о принятых мерах помощи, а также о его направлении в медорганизацию. Сделать это следует за 24 часа, — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что сейчас правоохранители обязаны только оказать первую медицинскую помощь потерпевшему.

Кроме того, проект расширит круг лиц, которым может позвонить гражданин при задержании. Арестованному предоставиться возможность связаться с любым родственником, а не только самым ближайшим.