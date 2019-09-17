Путин встретился с Зюгановым

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Глава государства предложил обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.

— Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят — электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдём решение, которое укрепит страну и политическую систему, — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что у фракции есть хорошие идеи законодательных поправок в этой сфере, чтобы "выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль".

Глава государства отметил постоянное обсуждение этих вопросов, в том числе касающихся политической системы страны.