Милонов предложил Скворцовой запретить подросткам делать себе татуировки
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По мнению парламентария, подобное негативно влияет на психологическое развитие детей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить подросткам ношение татуировок. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".
По его словам, сейчас в стране нет никакого официального запрета на нанесение татуировок несовершеннолетним. При этом к нему неоднократно обращались жители страны, которые рассказывают о множестве татуированных подростков.
По мнению парламентария, подобное негативно влияет на психологическое развитие детей. Более того, Милонов рассказал, что ему известны случаи того, когда из-за татуировок в других странах у подростков развивались психические заболевания.
— В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы, — добавил Милонов.