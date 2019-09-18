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Регион
Опубликовано 18 сентября 2019, 03:58

Милонов предложил Скворцовой запретить подросткам делать себе татуировки

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению парламентария, подобное негативно влияет на психологическое развитие детей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить подросткам ношение татуировок. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".

По его словам, сейчас в стране нет никакого официального запрета на нанесение татуировок несовершеннолетним. При этом к нему неоднократно обращались жители страны, которые рассказывают о множестве татуированных подростков.

По мнению парламентария, подобное негативно влияет на психологическое развитие детей. Более того, Милонов рассказал, что ему известны случаи того, когда из-за татуировок в других странах у подростков развивались психические заболевания.

В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы, — добавил Милонов.

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Артур Белкин
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