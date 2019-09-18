Милонов предложил Скворцовой запретить подросткам делать себе татуировки

По мнению парламентария, подобное негативно влияет на психологическое развитие детей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить подросткам ношение татуировок. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".

По его словам, сейчас в стране нет никакого официального запрета на нанесение татуировок несовершеннолетним. При этом к нему неоднократно обращались жители страны, которые рассказывают о множестве татуированных подростков.

По мнению парламентария, подобное негативно влияет на психологическое развитие детей. Более того, Милонов рассказал, что ему известны случаи того, когда из-за татуировок в других странах у подростков развивались психические заболевания.