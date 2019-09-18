Москалькова направит своего специалиста в суд по делу актёра Устинова

В аппарате омбудсмена заявили, что разбирательства по случившемуся находятся в зоне особого контроля.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит специалиста своего аппарата в апелляционную инстанцию, где будет рассматриваться дело в отношении актёра Павла Устинова. Об этом сообщает РАПСИ.

— В зоне особого контроля уполномоченного находятся обращения по поводу Павла Устинова, в отношении которого вынесен приговор. В целях соблюдения прав человека и гражданина Москалькова направляет своего сотрудника в апелляционный суд, — заявили в аппарате уполномоченного агентству.

Как сообщал Лайф, Устинову суд назначил 3,5 года колонии. Судья посчитал, что своими действиями Устинов причинил вред здоровью сотрудника Росгвардии.

Момент задержания Павла Устинова

Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев призвал сделать из этого дела "показательный процесс".